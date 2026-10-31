Рилски спортист подхлъзна Локомотив Пловдив

Рилски спортист си припомни вкуса на успеха в НБЛ на бърза ръка. Селекцията на Любомир Киров подчини Локомотив Пловдив с 88:79 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Арена СамЕлион". Самоковският тим бе в ролята на лидер през почти целия мач, но намери верния път едва в края, когато отблъсна щурма на състава, воден от Асен Николов, нанасяйки му първо поражение от началото на сезона в първия елит. За верния ход на домакините помогна и предимството при борбата под коша, спечелена с 40:29.

Отборът от Самоков доигра двубоя без Малик Джонсън и Айзея Ричадс, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения, а от другата страна това сполетя Джомароу Браун и Йоанис Кикрилис.

Срещу името на Рилецо вече личат три победи и една загуба, с колкото са и "черно-белите", които се намираха в серия от три поредни успеха в шампионата. На 7 ноември (събота) Рилски ще има визита на Политехника, докато Локомотив ще домакинства на Черно море.

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Размяната на серии се превърна в тенденция във встъпителните минути, като присъствието на Христо Бъчков бе в основата на това домакините да нарушат статуквото и да си осигурят аванс от 11 точки в края на откриващия период. Гостите разчитаха на Джомароу Браун, Джордан Далас и Дъвъръл Рамзи, които се опитаха да дадат тон за пълен обрат, но Деян Карамфилов ги отказа от тези желания и самоковският тим се оттегли при 45:39 на голямата почивка.

Водачеството остана в ръцете на Рилецо и на старта на третата част чрез обичайните заподозрени, като отново придоби двуцифрени изражения. Усилията на Браун и Рамзи не бяха подкрепени от останалите им съотборници в пловдивските редици, което предостави възможността на домакините да си извоюват 8-точков актив след 30 минути игра.

Малик Джонсън и Джаксън Стормо оставиха водачеството в самоковския състав при откриването на заключителната четвърт. Отново Браун и Рамзи бяха катализаторите за „смърфовете“, които се доближиха до минус 2 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Все пак Алън Арнет и Карамфилов подпечатаха успеха на домакините във финалните акорди.

Христо Бъчков попадна под светлините на прожекторите за Рилски със своите 23 точки и 11 борби. Алън Анет се разписа със 17 точки, Малик Джонсън финишира с 14, Деян Карамфилов регистрира 13 и 7 асистенции.

Джомароу Браун се отличи с 26 точки и 6 борби за Локомотив. Дъвърл Рамзи завърши с 19 и 6 асистенции, Джордан Далас реализира 11.