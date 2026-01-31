БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист реши ребуса Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони трябваше да се потрудят доста, за да преодолеят един от дебютантите в НБЛ.

рилски спортист реши ребуса ботев 2012
Слушай новината

Рилски спортист отново се превърна в едноличен лидер във временното класиране на НБЛ. Действащите шампиони оцеляха срещу Ботев 2012 с 92:87 в мач от 19-ия кръг. В "Арена СамЕлион" съставът на Любомир Киров трябваше доста да се потруди, особено в заключителната четвърт, когато сломи момчетата на Йован Попович по пътя към петия пореден успех в родния елит.

За самоковския тим липсваше Джейлън Томас, докато в игра за дебютанта в шампионата се завърна Георги Герганов.

На сметката на Рилецо личат 15 победи и 3 загуби. От своя страна отборът от Враца заема шестото място 8 успеха и 9 загуби. В следващия кръг Рилски почива, а Ботев ще приеме Миньор 2015 на 9 февруари (понеделник).

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Дебютните минути бяха подвластни на Алън Арнет и Мирослав Васов, като именно двамата дадоха тон за ранното водачество. Георги Герганов, Михаил Калинов и Дейвид Хоутън имаха други намерения, провокирайки не само пробуждането на гостите, но и обрата за аванс от 2 точки в края на началната част.

Стартът на втория период премина под знака на надстрелването. Майкъл Едуардс и Джонатан Дейвис бяха движещата сила за самоковския тим, докато от другата страна Герганов нямаше спиране. Впоследствие Арнет излезе на сцената и именно неговите изяви тласнаха Рилецо към това да вземе глътка въздух, за да се прибере в съблекалнята при 50:43.

Гонитбата в резултата бе на дневен ред на старта на второто полувреме, като обичайните заподозрени от първото отново се проявиха. В края на третата част Герганов и Хоутън имаха последната дума, за да може дебютантът в елита да изкопчи актив от 3 точки.

Отборът от Враца бе на гребена на вълната и на старта на финалната десетка, когато не бе далече и от двуцифрената преднина чрез Стефан Михайлов и Хоутън. Актуалните първенци реагираха светкавично със съдействието на Христо Бъчков, Деян Карамфилов и Васов, а обратът бе факт. Поредни геройства на Герганов дадоха да се разбере, че гостите не мислят да развяват бялото знаме, редуцирайки изоставането им само до 3 точки в последните 47 секунди. Нападение по-късно Васов върна жеста и наклони везните за самоковци до края на мача.

Мирослав Васов поведе листата на реализаторите с 16 точки за Рилски. Христо Бъчков го последва с 15, Алън Арнет (5 борби), Майкъл Едуардс (7 овладени под двата ринга топки) и Джонатан Дейвис финишираха с по 13.

Георги Герганов блесна за Ботев с 29 точки. Михаил Калинов регистрира 22 и 7 асистенции. Дейвид Хоутън приключи с 16 и 9 борби, Стефан Михайлов отбеляза 12 точки.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
2
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
4
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Температурата в Москва падна под минус 20°
6
Температурата в Москва падна под минус 20°

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Баскетбол

Осем от Левски сюрпризираха Берое
Осем от Левски сюрпризираха Берое
БУБА Баскетбол записа победа на турнира от Европейската младежка лига в Острава БУБА Баскетбол записа победа на турнира от Европейската младежка лига в Острава
Чете се за: 00:42 мин.
Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс Никола Йокич се завърна по отличен начин в игра при успеха на Денвър Нъгетс над Лос Анджелис Клипърс
Чете се за: 01:30 мин.
Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО) Милър-Макинтайър излезе на сцената за още един верен ход на Цървена звезда (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Шумен нанесе звучен шамар на Спартак Плевен Шумен нанесе звучен шамар на Спартак Плевен
Чете се за: 03:07 мин.
Черно море започва защитата на Купата на България срещу Миньор 2015 Черно море започва защитата на Купата на България срещу Миньор 2015
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците? След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за...
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ