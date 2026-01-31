рилски спортист реши ребуса ботев 2012

Рилски спортист отново се превърна в едноличен лидер във временното класиране на НБЛ. Действащите шампиони оцеляха срещу Ботев 2012 с 92:87 в мач от 19-ия кръг. В "Арена СамЕлион" съставът на Любомир Киров трябваше доста да се потруди, особено в заключителната четвърт, когато сломи момчетата на Йован Попович по пътя към петия пореден успех в родния елит.

За самоковския тим липсваше Джейлън Томас, докато в игра за дебютанта в шампионата се завърна Георги Герганов.

На сметката на Рилецо личат 15 победи и 3 загуби. От своя страна отборът от Враца заема шестото място 8 успеха и 9 загуби. В следващия кръг Рилски почива, а Ботев ще приеме Миньор 2015 на 9 февруари (понеделник).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)





Дебютните минути бяха подвластни на Алън Арнет и Мирослав Васов, като именно двамата дадоха тон за ранното водачество. Георги Герганов, Михаил Калинов и Дейвид Хоутън имаха други намерения, провокирайки не само пробуждането на гостите, но и обрата за аванс от 2 точки в края на началната част.

Стартът на втория период премина под знака на надстрелването. Майкъл Едуардс и Джонатан Дейвис бяха движещата сила за самоковския тим, докато от другата страна Герганов нямаше спиране. Впоследствие Арнет излезе на сцената и именно неговите изяви тласнаха Рилецо към това да вземе глътка въздух, за да се прибере в съблекалнята при 50:43.

Гонитбата в резултата бе на дневен ред на старта на второто полувреме, като обичайните заподозрени от първото отново се проявиха. В края на третата част Герганов и Хоутън имаха последната дума, за да може дебютантът в елита да изкопчи актив от 3 точки.

Отборът от Враца бе на гребена на вълната и на старта на финалната десетка, когато не бе далече и от двуцифрената преднина чрез Стефан Михайлов и Хоутън. Актуалните първенци реагираха светкавично със съдействието на Христо Бъчков, Деян Карамфилов и Васов, а обратът бе факт. Поредни геройства на Герганов дадоха да се разбере, че гостите не мислят да развяват бялото знаме, редуцирайки изоставането им само до 3 точки в последните 47 секунди. Нападение по-късно Васов върна жеста и наклони везните за самоковци до края на мача.

Мирослав Васов поведе листата на реализаторите с 16 точки за Рилски. Христо Бъчков го последва с 15, Алън Арнет (5 борби), Майкъл Едуардс (7 овладени под двата ринга топки) и Джонатан Дейвис финишираха с по 13.

Георги Герганов блесна за Ботев с 29 точки. Михаил Калинов регистрира 22 и 7 асистенции. Дейвид Хоутън приключи с 16 и 9 борби, Стефан Михайлов отбеляза 12 точки.