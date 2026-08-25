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Рилски спортист с първи контроли в края на седмицата

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите бронзови медалисти в НБЛ започват с проверките на сръбска земя.

Рилски спортист с първи контроли в края на седмицата
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Рилски спортист няма да се бави дълго време преди да започне с контролите, които са част от подготовката за новия сезон. Баскетболистите на Любомир Киров ще изиграят своята първа проверка само след 3 дни, съобщиха от клуба. На 28 август (петък) ще гостуват на Раднички Крагуевац.

Ден по-късно предстои визита на друг сръбски тим – Пирот. След това Рилецо ще се прибере в Самоков, където ще изиграе три нови приятелски мача. Първият е на 4 септември, когато отборът е приеме косовския Трепча. На следващия ден самоковският тим ще премери сили със северномакедонския ТФТ Скопие, а на 9 септември ще спори с румънския Рапид Букурещ.

Припомняме, че действащите бронзови медалисти в НБЛ, които вече стартираха подготовка в средата на август, ще приемат квалификациите в Шампионската лига за втора поредна година, където ще срещнат испанския Рио Бреоган на 14-и.

След края на пресявките в най-силния турнир, организиран от ФИБА, Рилски ще продължи с проверките, като на 27-и ще гостува на Академик Пловдив.

#БК Рилски Спортист

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