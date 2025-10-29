БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист сбърка за втори път във ФИБА Къп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Самоковският тим отстъпи пред босненци на свой терен.

рилски спортист извиниха черно море заради неуместна шега
Слушай новината

Рилски спортист не успя да добави още един успех на своята сметка във ФИБА Къп. Действащите шампиони в НБЛ допуснаха поражение срещу Босна Телеком с 56:65 в мач от третия кръг в група А. Съставът на Любомир Киров трябваше да догонва още през първото полувреме и до края не намери начин да се върне напълно в играта срещу баскетболистите на Мухамед Пашалич, които спечелиха за втори пореден път във втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

Така самоковският тим има една победа и две загуби, а босненците са на обратния полюс. На 4 ноември (вторник) Рилски ще бъде домакин на Мурсия. От своя страна Босна ще приеме Старт Люблин ден по-късно.

Дебютните минути преминаха в опипване на почвата, особено в нападение. Присъствието на Миралем Халилович обаче наруши статуквото и гостите заиграха ролята на лидери, за да си осигурят аванс от 9 точки в края на началната част.

Халилович често се превръщаше в заплаха за коша на домакините и това бе достатъчно за босненците да продължат в същия дух през втория период. Въпреки опитите на Камау Стоук и Алън Арнет, Рилецо не съумя да отвърне на удара и често правеше грешки в нападение, което позволи на отбора от Сараево да се изстреля при 39:29 в съблекалнята.

Участникът в Адриатическата лига не намали оборотите и в хода на второто полувреме. Опитите на самоковския тим да отговори на удара отново удариха на камък и гостите се отскубнаха с 13 точки.

Действащите шампиони в НБЛ не се предадоха и в последната четвърт, в която загатнаха наченки на обрат. Босненците отвърнаха и този път, за да си върнат спокойствието до финалната сирена.

Камау Стоукс бе над всички за Рилски с 18 точки и 8 борби. Алън Арнет регистрира 14 точки.

Миралем Халилович се отличи за Босна с 14 точки и 11 борби. Един Атич (9 овладени под двата ринга топки) Джарод Уест реализираха по 11.

#БК Босна Телеком #ФИБА КЪП 2025/2026 #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
6
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Баскетбол

Евролига: Апоел Тел Авив - Партизан (ГАЛЕРИЯ)
Евролига: Апоел Тел Авив - Партизан (ГАЛЕРИЯ)
Монтана 2003 победи Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига Монтана 2003 победи Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига
Чете се за: 01:32 мин.
Оклахома увеличи победната си серия в НБА Оклахома увеличи победната си серия в НБА
Чете се за: 02:07 мин.
Константин Костадинов и Тенерифе продължават с победите в Шампионска лига Константин Костадинов и Тенерифе продължават с победите в Шампионска лига
Чете се за: 01:27 мин.
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда отказаха и АСВЕЛ в Евролигата (ВИДЕО) Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда отказаха и АСВЕЛ в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 02:55 мин.
Спартак Плевен сбърка за първи път в Европейската северна лига Спартак Плевен сбърка за първи път в Европейската северна лига
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор 18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ