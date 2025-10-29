Рилски спортист сбърка за втори път във ФИБА Къп

Рилски спортист не успя да добави още един успех на своята сметка във ФИБА Къп. Действащите шампиони в НБЛ допуснаха поражение срещу Босна Телеком с 56:65 в мач от третия кръг в група А. Съставът на Любомир Киров трябваше да догонва още през първото полувреме и до края не намери начин да се върне напълно в играта срещу баскетболистите на Мухамед Пашалич, които спечелиха за втори пореден път във втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

Така самоковският тим има една победа и две загуби, а босненците са на обратния полюс. На 4 ноември (вторник) Рилски ще бъде домакин на Мурсия. От своя страна Босна ще приеме Старт Люблин ден по-късно.

Дебютните минути преминаха в опипване на почвата, особено в нападение. Присъствието на Миралем Халилович обаче наруши статуквото и гостите заиграха ролята на лидери, за да си осигурят аванс от 9 точки в края на началната част.

Халилович често се превръщаше в заплаха за коша на домакините и това бе достатъчно за босненците да продължат в същия дух през втория период. Въпреки опитите на Камау Стоук и Алън Арнет, Рилецо не съумя да отвърне на удара и често правеше грешки в нападение, което позволи на отбора от Сараево да се изстреля при 39:29 в съблекалнята.

Участникът в Адриатическата лига не намали оборотите и в хода на второто полувреме. Опитите на самоковския тим да отговори на удара отново удариха на камък и гостите се отскубнаха с 13 точки.

Действащите шампиони в НБЛ не се предадоха и в последната четвърт, в която загатнаха наченки на обрат. Босненците отвърнаха и този път, за да си върнат спокойствието до финалната сирена.

Камау Стоукс бе над всички за Рилски с 18 точки и 8 борби. Алън Арнет регистрира 14 точки.

Миралем Халилович се отличи за Босна с 14 точки и 11 борби. Един Атич (9 овладени под двата ринга топки) Джарод Уест реализираха по 11.