Рилски спортист си върна увереността в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Действащите шампиони без особени проблеми срещу Шумен.

Рилски спортист си върна увереността в НБЛ
Снимка: НБЛ
Рилски спортист се върна по категоричен начин на победния път в НБЛ. Действащите шампиони сразиха Шумен с 98:71 в мач от петия кръг. В "Арена СамЕлион" интрига имаше само през първата част, а след това момчетата на Любомир Киров наложиха убедително волята си и така оставиха с празни ръце играчите на Драган Костич.

Алън Арнет бе в групата на самоковския тим, но не се появи в игра.

Рилецо може да се похвали с четири победи, като на сметката си има и една загуба, а "жълто-зелените" все още не знаят какво е успех от началото на сезона в родния елит и имат четири поражения. На 8 ноември (събота) Рилски ще влезе в ролята на гост на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще приеме Академик Бултекс 99 два дни по-късно.

Мирослав Васов и Костадин Лазаров се превърнаха в основни реализатори на старта, който премина под знака на равенството. Щафетата бе поета от Александър Янев и Джейлън Бар, но реализаторските качества на първия помогнаха на домакините да се отскубнат 6 точки след 10 минути игра.

Самоковският тим наруши статуквото още за начало на втория период, когато двуцифрената преднина бе факт чрез Джейлън Томас, Христо Бъчков и Васов. Гостите не намериха решение за отговор, вкарвайки 9 точки за цялата част, а това бе достатъчно за Рилецо да се изстреля на голямата почивка при 51:31.

Статуквото рядко се променяше и при подновяването на играта, като обичайните заподозрени от първото полувреме отново се проявиха за действащите шампиони. Опитите на Баръш Мустафа, Клемен Вуга и Бар не дадоха желания ефект за „жълто-зелените“, улеснявайки задачата на домакините, които в края на предпоследния период се изстреляха с 18 точки. Ситуацията се запази идентична и във финалната десетка, за да се изпари окончателно интригата.

Красимир Петров, Александър Янев (11 борби) и Христо Бъчков (5 овладени под двата ринга топки) приключиха с по 16 точки за Рилски. Джейлън Томас записа 15 и 12 овладени под двата коша топки, Миролав Васов и Иван Димитров (7 борби) отбелязаха по 11 точки.

Джейлън Бар бе над всички за Шумен с 19 точки и 6 борби. Андрия Блатанчич наниза 13 точки, Баръш Мустафа вкара 11.

