Риндеркнеш преди финалите на Купа Дейвис: Преследвам това нещо от началото на кариерата ми, време е да му се насладя

Французинът е развълнуван, че е част от тима на "сините". Франция играе с Белгия на четвъртфиналите на отборната надпревара във вторник, 18 ноември. "Готом съм да дам всичко от себе си, за да донесем заедно със съотборниците ми трофея у дома", каза първата ракета на Франция.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Французинът Артур Риндеркнеш, който неотдавна попадна в Топ 30 на световната ранглиста, влиза във финалите в Болоня с ентусиазъм и много енергия, за да донесе у дома трофея от турнира Купа Дейвис.

29-ият в класацията на ATP играч успя дори да види трофея за победителя в отборния турнир и не скри вълнението си.

„Великолепен е. Никога не го бях виждал с очите си толкова отблизо. Погледнах го, разгледах го, направих няколко снимки. Този трофей е най-красивото нещо в това състезание, бих казал. Така че, има много звезди в очите ми, мечти и желания, разбира се“, сподели с усмивка Риндеркнеш, който повежда Франция като първа ракета, след като Юго Умбер няма да може да вземе участие поради здравословни проблеми.

Умбер страда от контузия в гърба, която получи по време на турнира в Базел през октомври и на негово място капитанът на отбора Пол-Анри Матийо повика Корентен Муте и Джовани Мпеши Перикар.

Той направи изключителен сезон, след като успя да достигне до финала на Мастърса в Шанхай през октомври, където отстъпи на своя братовчед Валентен Вашеро.

Освен това Риндеркнеш за първи път в кариерата си достигна до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем - US Open, като преди това записа знаменита победа на Уимбълдън, елиминирайки третия поставен Александър Зверев в първия кръг.

„Все още имам много желание за игра, макар и в края на сезона, особено след като съм част от такъв отбор. Последните няколко седмици на закрито бяха малко сложни от физическа гледна точка. Пристигнах доста уморен след двете последователни американски турнета, последвани от Купа Дейвис в Хърватия и азиатския тур, който беше доста дълъг за мен. Но бях в добра физическа форма. Имах лек проблем с гърба, с който трябваше да се справя, но той вече е зад гърба ми. Успях да си почина малко у дома, преди да започна тази подготовка с отбора. Всички сигнали са доста положителни. Нормално е да не съм толкова свеж, колкото бях през януари, но така е за всички", обясни французинът.

Той е развълнуван, че е част от тима на "сините" за първи път във финалната фаза на състезанието.

Франция играе с Белгия на четвъртфиналите на отборната надпревара във вторник, 18 ноември.

На 19 ноември е срещата Италия - Австрия, ден по-късно Испания се изправя срещу Чехия, а Аржентина излиза срещу Германия във вечерната сесия в Болоня.

„Преследвам това нещо, откакто започнах да играя тенис, и ето, най-накрая съм тук", добави Риндеркнеш.

"Форматът на турнира с три мача на практика не оставя място за грешки. Играем в един ден, така че не можем да си позволим да се подхлъзнем. С три точки залог, всеки мач е изключително важен. Ще бъде физическа и интензивна битка. Но преди всичко става въпрос за забавление. Преследвам този последен етап от началото на кариерата си. Мисля, че е време да му се насладя, да дам всичко от себе си, за да донесем заедно със съотборниците ми трофея във Франция", каза още той.

Запитан от какво се страхува най-много в срещата с Белгия, той отговори:

"Мисля, че те имат безупречен отборен дух, същият, който се опитваме да култивираме, този, който градим от началото на годината. Те са единен отбор, способен да се изправи срещу предизвикателството заедно, както показаха срещу Австралия (3:1 във втория кръг). Ще трябва да бъдем в най-добрата си форма, защото знаем, че един отбор е по-силен от всеки отделен играч."

Полуфиналите са на 21 и 22 ноември, финалът е на 23 ноември.

