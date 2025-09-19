БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Родри е под въпрос за дербито с Арсенал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Испанският национал има здравословни проблеми. 

Педро Родригес
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанският национал Родри е под въпрос за неделното гостуване на Манчестър Сити на Арсенал поради здравословни проблеми.

Сити ще пристигне в Северен Лондон, носен от инерцията на две поредни победи – над съгражданите от Юнайтед в първенството, и над Наполи в Шампионската лига.

"Все още незнам, а и лекарите не казват нищо. Но той беше достатъчно умен, за да поиска смяна снощи. Ще видим, ден за ден", допълни Гуардиола.

"На тренировката в сряда не се чувстваше комфортно, но после каза: не, не, не – ще се оправя! И видяхте, че за времето на терена срещу Наполи игра изключително добре. Но разбира се, сме наясно, че идва от тежка контузия, много тежка и трябва да сме нащрек и в неделя ще преценим как е ситуацията", допълни испанският специалист.

29-годишният испанец прекара по-голямата част от миналия сезон извън игра, след като скъса предната си кръстна връзка, а след това получи контузия в слабините на Световното клубно първенство.

#ФК Манчестър Сити #Родри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
6
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европейски футбол

Илия Груев: Опитваме се да печелим всеки мач във Висшата лига
Илия Груев: Опитваме се да печелим всеки мач във Висшата лига
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона
Чете се за: 01:52 мин.
Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати Спортинг Лисабон не срещна затруднения в домакинството на Кайрат Алмати
Чете се за: 02:07 мин.
Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига
Чете се за: 04:30 мин.
Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването (СНИМКИ)
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от...
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ