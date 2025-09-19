Родри е под въпрос за дербито с Арсенал

Испанският национал Родри е под въпрос за неделното гостуване на Манчестър Сити на Арсенал поради здравословни проблеми.

Сити ще пристигне в Северен Лондон, носен от инерцията на две поредни победи – над съгражданите от Юнайтед в първенството, и над Наполи в Шампионската лига.

"Все още незнам, а и лекарите не казват нищо. Но той беше достатъчно умен, за да поиска смяна снощи. Ще видим, ден за ден", допълни Гуардиола.

"На тренировката в сряда не се чувстваше комфортно, но после каза: не, не, не – ще се оправя! И видяхте, че за времето на терена срещу Наполи игра изключително добре. Но разбира се, сме наясно, че идва от тежка контузия, много тежка и трябва да сме нащрек и в неделя ще преценим как е ситуацията", допълни испанският специалист.

29-годишният испанец прекара по-голямата част от миналия сезон извън игра, след като скъса предната си кръстна връзка, а след това получи контузия в слабините на Световното клубно първенство.