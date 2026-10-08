Ройтерс: САЩ и Русия обсъждат възобновяване на доставките на руски природен газ за Европа

Американски и руски официални лица, сред тях и специалният пратеник на Белия дом Джаред Къшнър, са провели разговори за включване на американски инвеститор на газопроводите "Северен поток", които доставяха синьо гориво от Русия до Германия преди началото на войната в Украйна. Това съобщават 5 източника на Ройтерс, запознати с преговорите.

В дискусиите е участвал и Кирил Дмитриев - близък съветник на руския президент Владимир Путин.

Къшнър е в епицентъра на дипломатическите усилия за постигане на примирие между Украйна и Русия и според него бизнесът заема централна роля за възстановяването на мира, коментира Ройтерс. Ако преговорите между Москва и Вашингтон са успешни, то тогава Съединените щати ще могат да печелят от енергийните потоци към Европа след края на войната в Украйна.

Дмитриев и Къшнър са се срещали в Ню Йорк и Москва през последните седмици, съобщава Ройтерс, но уточнява, че не е ясно до каква степен при тези срещи е обсъден въпросът със "Северен поток".

Кирил Дмитриев, който е част от усилията за възстановяване на руските газови доставки към Германия, миналия месец се е срещнал с представители на американското министерство на финансите, за да обсъди потенциални съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия. Представители на Дмитриев са отказали коментар пред Ройтерс.

Не е ясно и до колко Вашингтон е заинтересован от възобновяването на руските газови доставки към Германия - най-големият енергиен потребител в Европа.

Не се очаква сделка в средносрочен план, казва американско официално лице.

Газопроводите "Северен поток" са обект на санкции както от Съединените щати, така и от Европейския съюз. Тези санкции могат да бъдат отменени от президента Доналд Тръмп, но ако демократите спечелят контрол върху Конгреса на междинните избори на 3 ноември, това ще е трудно постижимо.

Германия и други европейски държави, които харчат милиарди евро за засилване на отбранителните си способности за евентуална агресия от страна на Русия, силно ще се противопоставят на възстановяването на работата на газопроводите "Северен поток", коментира още Ройтерс.

Говорител на германското министерство на икономиката и енергетиката заявява пред агенцията, че "Северен поток" е обект на санкции и Германия е намерила алтернативни източници. Възобновяването на руските доставки по "Северен поток" ще изисква и одобрение на германското правителство. И докато настоящото германско правителство е против възобновяване на доставките на руски енергийни ресурси, то "Алтернатива за Германия" - най-популярната партия според проучванията в момента, е на противоположната позиция.

Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на "Алтернатива за Германия" в началото на следващата година, за да обсъди възобновяване на продажбата на руски природен газ. Но включването на американски инвеститор в газопроводите би било трудна задача. Руският енергиен гигант "Газпром" притежава 51% от "Северен поток" , 31% са разделени между германски компании, а останалите активи са собственост на френска и нидерландска компании.

Ройтерс съобщава още, че Къшнър и Дмитриев са обсъждали и продажбата на редица бизнеси - от петролни рафинерии и бензиностанции в Европа, които са притежавани от "Лукойл".

Планът, според Ройтерс, е - активите на руския енергиен гигант "Лукойл" да бъдат продадени на консорциум с американски федерални инвестиции и други инвеститори от Катар и ОАЕ.

"Лукойл" и "Газпром" не са отговорили на запитванията за коментар на агенция Ройтерс.