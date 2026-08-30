Рома подсили състава си с двама капитани

Рома продължава активната си работа на трансферния пазар и обяви привличането на две опитни попълнения. Към "вълците“ се присъединяват халфът Мартен Де Роон от Аталанта и централният защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия.

35-годишният Де Роон напуска Бергамо след близо десетилетие в Аталанта в рамките на два периода. Нидерландецът се утвърди като една от водещите фигури в отбора и стигна до капитанската лента, а сега отново ще работи с Джан Пиеро Гасперини в Рим.

По думите на Гасперини сделката е била осъществена само два дни след като Де Роон е загубил доверието на настоящия наставник на Аталанта Маурицио Сари. Италианските медии съобщават, че Рома ще плати около 1 милион евро за опитния полузащитник.

"Свързах се със собственика на Аталанта Лука Перкаси и те решиха да дадат на Де Роон свободата да прави каквото иска, след като е дал толкова много на тима през годините. Той наистина искаше да дойде в Рома“, обясни Гасперини.

Второто ново попълнение е 27-годишният аржентински защитник Леонардо Балерди. Той пристига от Олимпик Марсилия под наем с опция за постоянен трансфер.

Балерди има зад гърба си повече от 200 мача в европейския футбол с екипите на Борусия Дортмунд и Марсилия, където също носеше капитанската лента. Аржентинецът беше включен в първоначалния състав от 26 футболисти на националния отбор за Световното първенство през тази година, но контузия му попречи да участва на Мондиала.

"Придобихме двама капитани. Балерди е в разцвета на силите си“, коментира Гасперини.

Паралелно с входящите трансфери Рома се разделя с Нийл Ел Айнауи, който ще продължи кариерата си в РБ Лайпциг. Капитан на римляните остава Брайън Кристанте, който също познава отлично методите на Гасперини от съвместния им период в Аталанта.

"Вълците“ започнаха убедително новия сезон в Серия А с разгром 4:0 над Фиорентина, а в понеделник им предстои гостуване на Лече. През настоящата кампания Рома се завръща и в Шампионската лига за първи път от сезон 2018/19.