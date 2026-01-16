рома привлече дониел мален

Рома подсили своето нападение с ново попълнение. Италианците си осигуриха услугите на Дониел Мален, обявиха днес официално от клуба. Нидерландецът идва под наем от Астън Вила.

Нападателят се присъединява към римляните след сезон и половина в Бирмингам, където участва 46 пъти във всички турнири, отбелязвайки 10 гола. Той не успя да се наложи на „Вила Парк“, където предимно се появяваше като резерва. От началото на кампанията нападателят има едва пет старта във Висшата лига.

Дониел Мален има и 49 мача за националния отбор на „лалетата“, в които има 13 попадения.

Рома заема 5-ото място в Серия А с 39 точки и е на 7 зад лидера Интер.