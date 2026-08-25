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Рома разгроми Фиорентина, Мален блесна с хеттрик

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
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Летящ старт за римляните.

Дониел Мален и Пауло Дибала
Снимка: БГНЕС
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Дониел Мален отбеляза хеттрик, като и трите му гола бяха изработени от Пауло Дибала, а Николо Пизили също се разписа за убедителната победа на Рома над Фиорентина с 4:0 в последния мач от първия кръг на Серия А. Двубоят се игра на „Олимпико“ в понеделник вечер.

За Фабио Гросо това беше първи официален мач начело на Фиорентина. Бившият италиански национал пое тима през лятото, заменяйки Паоло Ваноли, въпреки че последният успя да спаси „виолетовите“ от изпадане.

Джан Пиеро Гасперини заложи на познатата си схема 3-4-2-1, с Миле Свилар на вратата и Джанлука Манчини, Еван Н'Дика и Марио Ермосо пред него. Младият Емануеле Лули започна като десен халф-бек, а Дибала и Родриго Мора действаха зад Мален.

Гросо отговори с 4-3-2-1, като Давид де Хеа пазеше вратата, а Матео Пелегрино водеше атаката. Подкрепяше го Франко Мастантуоно, който е под наем от Реал Мадрид.

В състава на Фиорентина не започна Мойзе Кийн. Нападателят остана на пейката на фона на информациите за интерес към него от Комо. Спортният директор Фабио Паратичи обаче заяви преди срещата, че клубът няма необходимост да продава футболисти.

Двубоят започна динамично, но Рома бързо наложи контрол. В 20-ата минута Рома помисли, че е открила резултата. Ермосо вкара от близко разстояние след продължаване с глава на Н'Дика, но попадението беше отменено заради засада.

Само седем минути по-късно обаче голът беше факт. Дибала комбинира с Мален, който остана хладнокръвен и прати топката покрай Де Хеа за 1:0.

До почивката Фиорентина така и не успя да намери отговор. Втората част започна по същия сценарий. Мастантуоно беше единственият футболист на Фиорентина, който създаваше проблеми, но ударът му от пряк свободен удар премина високо над вратата.

В 52-ата минута Рома нанесе втория си удар. Мален получи топката от Дибала, навлезе в наказателното поле и с мощен изстрел под гредата удвои преднината на домакините.

Малко след това Гасперини извади Родриго Мора, който направи добър дебют, и пусна Матиас Суле.

Мален продължи да тормози защитата на Фиорентина и само шест минути след втория си гол пропусна да се разпише отново с удар покрай вратата. Хеттрикът обаче не закъсня. В 60-ата минута Дибала отново намери нидерландеца, който този път не сгреши и оформи третото си попадение за вечерта. Това беше и третата асистенция на аржентинеца.

Точка на разгрома сложи Николо Пизили, който се разписа в края на мача и оформи 4:0.

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#Дониел Мален #Фиорентина #Пауло Дибала #Рома

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