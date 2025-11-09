Рома се справи с Удинезе в Серия А

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лоренцо Пелегрини и Зеки Челик зарадваха "вълците".

рома справи удинезе серия
Снимка: БТА
Слушай новината

Рома се върна на правия път в Серия А. „Вълците“ се справиха с Удинесе след 2:0 на своя стадион в мач от 11-ия кръг.

Лоренцо Пелегрини откри резултата в 42-а минута от дузпа, а след почивката турският национал Зеки Челик добави втори гол за Рома.

Удинезе също имаше своите шансове за попадение, но бившият играч на Рома Николо Дзаниоло пропусна чиста ситуация, а веднъж и гредата спаси домакините след удар на Артур.

Лошата новина за треньора на Рома Джан Пиеро Гасперини е поредната контузия в отбора - този път на нападателя Артьом Довбик, който бе сменен преди почивката и се присъедини в лазарета към Пауло Дибала, Леон Бейли, Евън Фъргюсън и Анхелино.

„Вълците“ делят първото място с Интер,

