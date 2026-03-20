Рони О'Съливан с исторически брейк от 153 точки в Юшан

Легендата на снукъра Рони О'Съливан постави нов рекорд за най-висок брейк в историята на спорта, след като реализира серия от 153 точки по време на турнира в Юшан, Китай.

50-годишният англичанин постигна впечатляващото постижение в първия фрейм при убедителната си победа с 5:0 над Райън Дей на четвъртфиналите.

О'Съливан се възползва от ситуация с „фрий бол“ още в началото на срещата, след грешка на съперника си, и започна серията със зелената топка. В хода на брейка той комбинира 14 пъти с черната и два пъти с розовата, за да достигне рекордните 153 точки.

"Просто искам да благодаря на всички, които ме поздравиха. Това беше страхотен момент и съм много щастлив“, заяви О'Съливан в обръщение, публикувано в социалните мрежи.

Така седемкратният световен шампион подобри досегашния рекорд от 148 точки, поставен от Джейми Бърнет през 2004 година в квалификациите за UK Championship.

Максималният възможен брейк в снукъра при стандартни условия остава 147 точки, но при наличие на "фрий бол“ е възможно надхвърляне на тази граница – нещо, което О'Съливан вече направи по исторически начин.