Росен Барчовски ще дебютира като треньор на Шумен срещу Левски

Мачът ще се състои на 17 ноември, понеделник, в зала „Триадица“

Росен Барчовски
Снимка: Startphoto.bg
Росен Барчовски няма да чака дълго време, за да дебютира начело на Шумен. Това ще се случи още в началото на следващата седмица, когато „жълто-зелените“ ще срещнат Левски. Новината обяви именно новият старши треньор на тима от Шумен пред BGbasket.com.

„Не съм си го избирал да дебютирам точно срещу Левски, но така се случиха нещата. Да, живот и здраве другият понеделник в София“, лаконичен бе по темата опитният специалист.

Наставникът бе назначен на поста само преди ден, слагайки подписа си под договор до края на сезон 2026/2027. Барчовски наследи Драган Костич, който започна сезона, но престоя на пейката на отбора само четири мача. Освен това „жълто-зелените“ бяха водени от изпълнителния директор Янко Янков в срещата срещу Академик Бултекс 99.

Мачът от седмия кръг между Левски и Шумен ще се състои на 17 ноември, понеделник, в зала „Триадица“. Към момента и двата отбора не знаят какво е победа, като имат по пет загуби в родния елит

Академик Бултекс 99 остави Шумен без аргументи
Академик Бултекс 99 остави Шумен без аргументи
Тимът от Пловдив задълбочи кризата за "жълто-зелените" в НБЛ.
Чете се за: 03:00 мин.
Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен
Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен
Опитният специалист е новият старши треньор в баскетболния елитен...
Чете се за: 03:32 мин.
