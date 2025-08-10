Росен Божинов игра цял мач при първата победа на Антверп в Джупилер-лигата

Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския Антверп, който в третия кръг на местната Джупилер-лига се наложи с 3:1 над ОХ Льовен. Това беше и първа победа за най-стария клуб в Белгия през новия сезон, след като до момента имаше две равенства. Така с 5 точки той е на 7-о място, на 2 от четирите отбора с по 7 – Юнион Сен Жилоаз, Мехелен, Сент Труйден и Стандарт (Лиеж).

Божинов беше поставен като лявостоящ в тройката централни бранители на отбора си и няколко пъти попадна в центъра на вниманието по време на срещата - веднъж с помощ за своя тим, а веднъж и едва не донесе проблеми.

Домакините откриха резултата в 36-ата минута от дузпа, която беше реализирана от Мишел Баликвишо. Българинът обаче имаше решаваща роля. Денис Прает центрира, Божинов скочи най-високо и при удара му с глава топката се удари в ръката на Евоуд Плетникс, след което съдията Уесли де Крамер посочи точката на 11 метра от вратата.

Двата отбора се вкопчиха в здрава битка през второто полувреме, като съдията Де Крамер посочи дузпа за гостите в средата на частта, но системата за видеопомощ (ВАР) я отмени. Именно в тази ситуация беше замесен и българският бранител, но в крайна сметка се оказа, че няма нарушение. Все пак в 78-ата минута дойде и третата дузпа, отново за домакините и реализирана за 2:0 от Мохамаду Думбия.

Три минути преди края на редовното време Евуд Плетинкс се реваншира за грешката си за дузпа през първото полувреме и отправи удар с глава покрай Ламенс, който стана гол за 1:2. Но домакините стигнаха до трето попадение чрез Фарук Аѝдеками, който се разписа в 7-ата и последна добавена минута на мача.