Росен Желязков: Плевен ще преразгледа предложенията си по инвестиционната програма и ще ги насочи към изграждането на ВиК инфраструктура

Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното заседание на правителството.

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в Община Плевен.