начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Почина големият композитор Михаил Белчев
Росица Денчева победи полуфиналистка от "Ролан Гарос"

19-годишната българка записа пета поредна победа в Санта Маргерита ди Пула.

росица денчева продължава четвъртфиналите тенис турнира санта маргерита пула италия
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева продължава да впечатлява със силното си представяне на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка записа пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл.

На четвъртфиналите Денчева постигна страхотен успех с 6:3, 7:6(4) срещу 32-годишната италианка Мартина Тревизан – полуфиналистка от „Ролан Гарос" през 2022 г. и бивша №18 в света. Двубоят продължи два часа и една минута.

Българката започна силно и поведе с 3:0 и 5:2 в първия сет, допусна пробив за 5:3, но веднага отговори с нов брейк за крайното 6:3. Във втората част Денчева отново стартира много добре, спечелвайки първите два гейма, но позволи обрат до 2:4. Тя обаче показа характер, изравни за 4:4, а след размяна на още по два пробива се стигна до тайбрек. В него националката доминираше – поведе с 4:0 и при 6:4 реализира първия си мачбол, за да затвори мача.

Преди този двубой Денчева постигна още четири победи – по две в квалификациите и основната схема, като затвърди отличната си форма.

В спор за място на финала Росица Денчева ще се изправи срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Българката вече има успех срещу тази съперничка след трисетова битка на турнир в Гърция в началото на март.

