Росица Денчева победи полуфиналистка от "Ролан Гарос"

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева продължава да впечатлява със силното си представяне на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка записа пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл.

На четвъртфиналите Денчева постигна страхотен успех с 6:3, 7:6(4) срещу 32-годишната италианка Мартина Тревизан – полуфиналистка от „Ролан Гарос" през 2022 г. и бивша №18 в света. Двубоят продължи два часа и една минута.

Българката започна силно и поведе с 3:0 и 5:2 в първия сет, допусна пробив за 5:3, но веднага отговори с нов брейк за крайното 6:3. Във втората част Денчева отново стартира много добре, спечелвайки първите два гейма, но позволи обрат до 2:4. Тя обаче показа характер, изравни за 4:4, а след размяна на още по два пробива се стигна до тайбрек. В него националката доминираше – поведе с 4:0 и при 6:4 реализира първия си мачбол, за да затвори мача.

Преди този двубой Денчева постигна още четири победи – по две в квалификациите и основната схема, като затвърди отличната си форма.

В спор за място на финала Росица Денчева ще се изправи срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Българката вече има успех срещу тази съперничка след трисетова битка на турнир в Гърция в началото на март.