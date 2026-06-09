Росица Денчева продължава напред и на двойки в Загреб

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите в турнира на двойки на надпреварата по тенис на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

19-годишната българка и нейната партньорка Екатерина Казионова (Русия) постигнаха престижен успех срещу вторите поставени Джейда Даниел (САЩ) и Прартана Томбаре (Индия), надделявайки с 6:7(5), 6:4, 10:8 след повече от два часа игра.

Денчева и Казионова бяха близо до спечелването на първия сет, след като поведоха с 5:3, но допуснаха обрат и впоследствие отстъпиха в тайбрека. Във втората част двете отново трябваше да наваксват изоставане от 0:2, но намериха правилния ритъм и обърнаха развоя на сета, за да изравнят резултата.

Шампионският тайбрек също предложи сериозна доза напрежение. Българката и нейната партньорка изоставаха с 2:5, но демонстрираха характер и стигнаха до пълен обрат. При втория си мачбол те сложиха точка на спора и си осигуриха място сред най-добрите осем двойки в турнира.

В спор за място на полуфиналите Денчева и Казионова ще се изправят срещу победителките от срещата между хърватките Мариана Дражич и Дора Мишкович и тандема Миа Ристич (Сърбия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

По-рано през деня Денчева започна успешно и участието си на сингъл. Българката се наложи над румънката Бриана Сабо с 6:3, 6:2 и си осигури място във втория кръг, където ще срещне победителката от двубоя между водачката в схемата Ребека Шрамкова (Словакия) и хърватката Ива Приморач.