Росица Денчева се класира на полуфиналите на двойки на турнир в Загреб

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Екатерина Казионова (Русия) победиха убедително на четвъртфиналите хърватките Мариана Дражич и Дора Мишкович с 6:4, 6:0. Срещата продължи 53 минути.

Българката и рускинята спечелиха първия сет след единствен пробив в петия гейм, а във втората част доминираха изцяло и не дадоха нито гейм на представителките на домакините. За място на финала Денчева и Казионова ще играят срещу победителките от двубоя между четвъртите поставени Вероника Фалковска (Полша) и Ипек Йоз (Турция) срещу Оана Гаврила (Румъния) и Адриен Наги (Унгария).

На сингъл Росица Денчева отпадна във втория кръг след поражение с 5:7, 2:6 от Ива Приморац (Хърватия) за час и 28 минути игра. Българката пропусна на четири пъти аванс от пробив в първия сет и дори стигна до два сетбола при 5:4, но не успя да ги реализира. След това Денчева загуби три поредни гейма за крайното 5:7. Във втората част тя отстъпи в четири последователни гейма от 2:2 до 2:6 и приключи участието си в надпреварата на сингъл.

През следващата седмица Росица Денчева ще участва в турнира за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.