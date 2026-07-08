Росица Денчева се класира за четвъртфиналите в Бузъу

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в румънския град Бузъу. Надпреварата е с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката се наложи над представителката на домакините Диана-Йоана Симионеску със 7:5, 6:1 за час и 37 минути на корта.

Денчева изоставаше с 2:4 в първия сет, но стигна до решаващ пробив в 11-ия гейм и със серия от три поредни части поведе в резултата. Във втория сет тя доминираше изцяло, даде само един гейм на съперничката си и без проблеми затвори мача.

За място на полуфиналите националката ще играе с победителката от двубоя между Екатерина Казионова (Русия) и Федерика Сако (Италия).

По-късно днес Росица Денчева и Екатерина Казионова (Русия), поставени под номер 2 в схемата, излизат на четвъртфиналите на двойки срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

Още една българка достигна до тази фаза. Ива Иванова и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), четвърти поставени в схемата, ще спорят с Мелиса Бойдън (Великобритания) и Изабел Скууг (Швеция).