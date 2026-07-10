Росица Денчева ще спори за титлата на сингъл на тенис турнира на клей в румънския град Бузъу

Росица Денчева се класира за финала на сингъл на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката победи на полуфиналите с 6:4, 6:4 рускинята Мария Головина за час и 58 минути игра.

Денчева навакса на три пъти пробив пасив, а след серия от три поредни спечелени гейма – от 3:4 до 6:4, спечели първия сет.

Във втората част националката поведе с 5:2. При този резултат тя пропусна един мачбол при сервис на рускинята, а при 5:3 пропусна още четири мачбола на собствено подаване, след което загуби сервис гейма си. Това обаче не притесни българката, която проби още в следващия гейм и с осмия си мачбол стигна до победата.

Това е четвърта поредна победа за Денчева без загубен сет, а в спор за титлата утре тя ще играе срещу победителката от мача между втората поставена Юлие Струплова (Чехия) и квалификантката Франческа Гандолфи (Италия).

Росица Денчева има три спечелени титли на сингъл при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.

По-късно днес Ива Иванова ще играе на финала в надпреварата на двойки. Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, ще се изправят в спор за титлата срещу представителките на домакините Алесия Бреаз и Кристиана Николета Тодони.

До момента Ива Иванова има една титла на двойки при жените от турнири на ITF World Tennis Tour.