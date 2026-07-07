Роувърът "Пърсивиърънс" на НАСА ще изследва откритите на Марс следи от органичен въглерод

С помощта на роувъра "Пърсивиърънс" учените от НАСА имат намерение да разберат по-добре естеството на органичния въглерод, открит на планетата Марс, предаде Ройтерс.

Става дума за молекули, открити в седиментни скали в кратера Джезеро, които могат да съдържат т.нар. потенциален биосигнал – възможна следа от древен микробен живот. Скалите са на възраст между 3,2 и 3,8 милиарда години и вероятно са се образували в езерна среда.

Органичният въглерод е важен за изследванията, тъй като на Земята той е основен градивен елемент на молекули като ДНК, протеините и клетките. Учените подчертават обаче, че неговото наличие не е доказателство за живот, тъй като може да се образува и при небиологични химични процеси.

Проби са взети от две скали, наречени "Чийава фолс" и "Уалхала глейдс", разположени на около 100 метра една от друга. Според изследователите в тях е открит т.нар. макромолекулярен въглерод.

След направеното миналогодишно откритие НАСА публикува изображение на скалата "Чийава фолс", показващо финозърнест ръждивочервен камък с пръстеновидни образувания, наподобяващи петна на леопард, както и тъмни петна, напомнящи макови семена.

Подобни структури на Земята често се свързват с микробна активност. Т.нар. потенциален биосигнал се определя като вещество или структура, която може да има биологичен произход, но изисква допълнителни данни и изследвания, преди да се направи заключение за наличието или отсъствието на живот.

Анализите показват, че тези находки са най-ранният пример за такъв тип въглерод в кратера Джезеро, където роувърът кацна през 2021 г. Учените от НАСА посочват, че древният Марс вероятно е имал по-гъста атмосфера и наличие на течаща вода, което би създавало условия, потенциално подходящи за живот.

Според тях обаче са необходими допълнителни изследвания и връщане на пробите от Марс на Земята за по-прецизен лабораторен анализ, пише още Ройтерс.