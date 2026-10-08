БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рухна 7-етажна сграда в Истанбул, седем души са под развалините

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
Рухна 7-етажна сграда в Истанбул, седем души са под развалините
Слушай новината

Рухнаха първите три етажа на седеметажна сграда в района Малтепе в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Седем души са под развалините, като с трима от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е извадено без опасност за живота.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 5:40 местно (и българско) време, след което на място са изпратени аварийно-спасителни, медицински и полицейски екипи, както и представители на прокуратурата, която започна разследване по случая.

В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.

По информация на валията на Истанбул Давут Гюл сградата е от 1987 г. Засегнати са четири от общо 33 апартамента.

"В четирите апартамента са регистрирани 14 души. Двама от тях (не са били в сградата, тъй като) са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен е контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции", заяви валията на Истанбул.

#развалините #7-етажна сграда #седем души #Истанбул

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
2
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
4
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
5
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
6
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Балкани

Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Марко Рубио в Атина: Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха обсъдени с премиера Мицотакис Марко Рубио в Атина: Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха обсъдени с премиера Мицотакис
Чете се за: 02:52 мин.
Заради съмнения за дефект: Хърватия и Северна Македония спряха БЦЖ ваксината Заради съмнения за дефект: Хърватия и Северна Македония спряха БЦЖ ваксината
Чете се за: 00:55 мин.
Пожарът от Ивайловградско отслабна: Няма активен фронт в Гърция Пожарът от Ивайловградско отслабна: Няма активен фронт в Гърция
Чете се за: 00:40 мин.
Косово избра нов парламент Косово избра нов парламент
Чете се за: 01:47 мин.
Заплахата за Черно море: Значителен ръст на инциденти с военни обекти в натовски води Заплахата за Черно море: Значителен ръст на инциденти с военни обекти в натовски води
6873
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната енергийна инфраструктура
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Трима задържани за разпространиение на фентанил в "Столипиново" Трима задържани за разпространиение на фентанил в "Столипиново"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Атаката срещу кораби в Черно море: Европейската агенция за морска безопасност е готова безплатно да изследва намерени отломки Атаката срещу кораби в Черно море: Европейската агенция за морска безопасност е готова безплатно да изследва намерени отломки
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
С 3,77 промила алкохол в кръвта: 34-годишен водач е задържан в...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
НА ЖИВО: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в...
Чете се за: 06:55 мин.
По света
Осъдената на смърт убийца в САЩ се събуди секунди преди да ѝ бъдат...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ