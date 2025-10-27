Руи Мота: Отговорен съм и има напрежение върху мен

Наставникът на Лудогорец Руи Мота, сподели мнението си след загубата с 4:5 при визитата на ЦСКА 1948 в 13-тия кръг в Първа лига.

Възпитаниците му бяха пред историческо поражение, след като изоставаха с 1:5 до 82-ата минута, но в крайна сметка бяха близо до изравняване след стотина минути игра.

"Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове, нещата не се развиха добре. Всяка топка, която отиваше към нападателите им и те стреляха - се превръщаше в гол. Няма как да се обясни това. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме агресивни. Те бяха силни в единоборствата и ние трябва да сме много по-убедителни в подобни ситуации. Такова каквото е за нас - същото е и за тях. Трябва да се фокусираме бързо върху различни обстоятелства. Когато допуснахме първия гол, знаехме, че нищо не стартира добре за нас", сподели той след срещата.

Към този момент португалецът дори не спомена нещо за потенциална оставка, макар че призна за напрежението по свой адрес. След поражението от ЦСКА 1948 португалецът вече разполага с 10 победи, 8 ремита и 4 поражения в рамките на 22 срещи.