БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев, АИКБ: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Румен Радев, АИКБ: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден
Слушай новината

Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ, коментира какво решение може да има по казуса с "Лукойл", след като Вашингтон налоши санкции на руската петролна компания.

"Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост. Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило".

Румен Радев не изключи възможността Доналд Тръмп да промени мнението си или да има отсрочки.

Радев обясни има ли опасност да изпаднем в ситуацията на Сърбия, въпреки уверенията на управляващите, че има гориво и не трябва да се притесняваме.

"Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация, но са прави колегите, прав е и министърът на енергетиката когато казва, допускам, че ще го направят в рамките на Съвета за сигурност, който е към МС, да се направи този мониторинг, отново да се обследват наличности в държавни резерви и така нататък. Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават".

Вижте целия разговор тук

#"Лукойл" #Русия #САЩ #санкции

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
2
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
6
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Общество

"За" или "против" металдетектори в училищата?
"За" или "против" металдетектори в училищата?
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Чете се за: 02:25 мин.
Какви нарушения са открити по Черноморието? Какви нарушения са открити по Черноморието?
Чете се за: 02:57 мин.
Летище София обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага Летище София обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага
Чете се за: 00:47 мин.
Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово гориво Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово гориво
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР) Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ