Румен Радев: Икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ

Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение. Именно затова икономическите отношения са един от стълбовете на стратегическото ни сътрудничество със САЩ. Американските инвестиции са приоритет, защото носят със себе си високи технологии и успешни модели за развитие на модерна икономика.

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА“, в която участваха също министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят подчерта, че България разполага с натрупан значителен опит в сферата на високите технологии. Като примери Радев посочи първия в региона Института „INSAIT“, както и компанията „ЕндуроСат“, която през последните години успя да произведе и изведе в орбита три пъти повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно. Само на около 15 километра от София ще бъде създаден и най-големият космически индустриален парк в региона.

България вече е европейски лидер и по инсталирането на батерии за съхранение на енергия. Преди два дни в Твърдица бе направена първа копка на нов парк за съхранение на енергия, който ще бъде оборудван с най-модерна технология на „Tesla“. Предстои да стартира и изграждането на първата в България гигафабрика за изкуствен интелект, която се очаква да бъде и една от най-големите в Европа.

Снимки: Правителствена пресслужба

В хода на срещата премиерът Румен Радев отбеляза ползотворното сътрудничество между България и САЩ в традиционни области като енергетика и сигурност. По отношение на здравната сфера министър-председателят посочи профилактиката и превенцията като възможности за задълбочаване на взаимодействието.

„След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избори през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост. Преминахме през сложен период и се надявам, че сега ще можем да напреднем в привличането и реализирането на стратегически инвестиции от САЩ“, заяви още министър-председателят Румен Радев по време на срещата.