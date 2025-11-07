Румен Радев удостои с Почетен знак посланика на Великобритания в Либия Антъни Лейдън

Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002 - 2006 година Антъни Лейдън.

Отличието се връчва на британския дипломат за неговите изключителни заслуги към Република България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ