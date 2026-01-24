Русе се превръща в арена на международен турнир по стрелба с лък

Над 130 състезатели от България и чужбина ще участват в международния турнир по стрелба с лък на закрито „Дунавски стрели“. Състезанието ще се проведе на 24 и 25 януари в зала Арена Русе.

Турнирът се организира от Община Русе и местния спортен клуб "Джамбо-2006".

В надпреварата ще участват мъже и жени, младежи под 21 и под 18 години, както и състезатели над 50 години. Ще има индивидуални, отборни и смесени отборни дисциплини. Стрелците ще се състезават с олимпийски, компаунд, гол и традиционен лък.

Организаторите обръщат специално внимание и на младите таланти. Възпитаник на русенския клуб е Иван Банчев – европейски шампион на закрито от първенството в турския град Самсун, както и национален шампион на открито и в зала. Той зае и четвърто място в анкетата за „Спортист на 2025 година“ в Русе.