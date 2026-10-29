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Русия е готова за война с Европа, но в такъв кофликт няма да има победител, заяви Владимир Путин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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отношенията китай ndash русия дзинпин владимир путин обсъждат редица международни теми
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Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави, заяви руският президент Владимир Путин, като коментира телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Ройтерс.

Путин заяви, че Русия е готова за евентуална война с Европа, макар че не желае такъв конфликт, и предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители.

Руският президент подчерта, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.

#война с Европа #ескалация #Владимир Путин #Русия

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