Русия е готова за война с Европа, но в такъв кофликт няма да има победител, заяви Владимир Путин

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави, заяви руският президент Владимир Путин, като коментира телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Ройтерс.

Путин заяви, че Русия е готова за евентуална война с Европа, макар че не желае такъв конфликт, и предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, няма да има победители.

Руският президент подчерта, че Москва не иска в Балтийско море да възникне ситуация, подобна на тази в Ормузкия проток.