Русия нареди експулсирането на британски дипломат заради обвинения в шпионаж. Според Федералната служба за сигурност (ФСБ) британският гражданин е попълнил невярна информация при влизането си в Русия и се е опитвал да се сдобие с чувствителна информация по време на неофициални срещи, посветени на икономически теми.

Акредитацията на дипломата е прекратена и той има две седмици, за да напусне Русия.

Говорител на британското външно министерство заяви, че твърденията на Москва са „безсмислени“, и обвини руската страна в „агресивна и координирана кампания за тормоз срещу британски дипломати“.

След нареждането за експулсиране британският шарже д'афер е била привикана в руското външно министерство. След кратка среща тя е напуснала без коментар.

Това е пореден случай на размяна на ответни мерки в дипломатическата сфера между Русия и Обединеното кралство.