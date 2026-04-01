Русия обяви пълен контрол върху цялата територия на т.нар. Луганска народна република

Руското министерство на отбраната обяви, че армията контролира цялата територия на т.нар. Луганска народна република. Това на практика би означавало, че за първи път от началото на войната преди повече от четири години Русия установява пълен контрол върху украинска област.

Агенция Ройтерс припомня, че Москва контролира почти изцяло Луганска област още от началото на конфликта. Според последните данни Русия държи между 80 и 85% от Донецка област. Луганска и Донецка област формират промишления регион Донбас, където през 2014 г. избухна проруски сепаратистки бунт, а малко по-късно бяха обособени Донецката и Луганската народна република, признати единствено от Москва.

Информацията за пълното овладяване на региона беше разпространена от руски медии, но към момента не е потвърдена от независими източници. В същото време сайтът DeepState, който следи в реално време бойните действия, показва, че части от Луганска област все още се намират под контрола на украинската армия.

Според базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната през март Русия е загубила повече територия, отколкото е превзела – нещо, което не се е случвало отдавна.

Към момента няма официален коментар от Киев относно твърденията за „освобождаването“ на Луганската народна република. В публикация във Фейсбук президентът Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, който го е запознал с последната обстановка на фронта. По думите на Зеленски ситуацията остава напрегната, но под контрол.

Той допълва, че въпреки усилията на руските сили, тяхното настъпление не е успешно и не се отчита напредък в нито едно направление.

От Кремъл заявиха, че Зеленски е трябвало да вземе решение за изтегляне от Донбас още „вчера“. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи предложението на украинския президент за великденско примирие като „поредна PR акция“.