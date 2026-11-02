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Русия се оттегли от Европейската конвенция против изтезанията, с което слага край на независимия мониторинг в затворите

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ebu русия оттегли европейската конвенция против изтезанията слага независимия мониторинг затворите
Снимка: PATRICK HERTZOG / AFP
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Оттеглянето на Русия от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (ЕКПТ) влезе в сила на 1 ноември 2026 г., с което бе сложен край на независимия наблюдаващ мандат на Съвета на Европа върху местата за лишаване от свобода в страната.

Руските власти уведомиха Съвета на Европа за решението си да напуснат конвенцията на 30 октомври 2025 г. Съгласно член 22 от ЕКПТ, оттеглянето влиза в сила официално една година след подаването на писменото уведомление.

„Оттеглянето на Руската федерация отбелязва края на мониторинговия мандат на КПТ в страната. То също така означава край на какъвто и да е независим контрол върху местата за лишаване от свобода на територията на Руската федерация. Въпреки това превантивният подход на Конвенцията остава толкова важен, колкото и досега: независимият инспекционен механизъм в местата за задържане е основна гаранция срещу изтезанията и лошото отношение“, заяви Алан Мичъл, председател на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПТ).

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. КПТ е получил множество сигнали за предполагаеми изтезания и малтретиране от страна на руски длъжностни лица в местата за задържане – както в окупираните от Русия украински територии, така и в самата Руска федерация.

Комитетът обаче бе възпрепятстван да посети Русия, за да извърши независимо разследване на тези обвинения, поради пълната липса на сътрудничество от страна на руските власти.

От КПТ подчертават, че за разлика от Русия, Украйна продължава да осигурява пълен достъп на комитета до всяко място за задържане на своя територия по всяко избрано от него време. Киев също така подпомага прозрачността, като автоматично публикува всички доклади от инспекциите на КПТ.

Статия, написана от Тамар Елисашвили (Обществено радио и телевизия на Грузия – GPB), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.

#Европейска конвенция #Русия #изтезания

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