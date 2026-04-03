БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия се завърна със скандал на световната сцена в художествената гимнастика (ВИДЕО)

Моника Симеонова от Моника Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази
русия завърна скандал световната сцена художествената гимнастика видео
Слушай новината

След четиригодишен период на ограничено участие в международни състезания под шапката на световната гимнастика, Русия отново се появи на планетарната сцена в художествената гимнастика, но вместо да бъде белязано единствено от спортни постижения, участието на руските състезателки под неутрален статут се превърна в повод за скандал и противоречиви реакции. По време на Световната купа по художествена гимнастика в София руски състезателки завоюваха четири медала, но отличията им бяха помрачени от неволна или умишлена постъпка от 15-годишна състезателка. Напрежение предизвика поведението на младата гимнастичка София Илтерякова. По време на церемонията по награждаването, когато прозвуча химнът на Украйна в чест на победителката Таисия Онофрийчук, тя демонстративно обърна гръб към украинското знаме.

Жестът бе възприет от мнозина като политическа провокация и нарушение на принципите за неутралност, които руските спортисти са длъжни да спазват.

Позицията на руската страна

От руската федерация използваха този случай като аргумент в защита на своята състезателка. Според старши треньора на националния отбор Татяна Сергеевна, поведението на 15-годишната гимнастичката не е било умишлено:

„Състезателката просто не се е ориентирала откъде ще бъдат издигнати флаговете. В Русия церемониите традиционно се провеждат с лице към съдиите и публиката.“

Тази позиция цели да представи ситуацията като недоразумение, а не като съзнателна провокация.

Случаят вече се разглежда от международната федерация, която трябва да прецени дали е налице нарушение на правилата за неутралност. От украинска страна настояват за строги санкции, включително отнемане на неутралния статут на руската гимнастичка.

От друга страна обаче, напрежението не беше едностранно. Украинската състезателка Таисия Онофрийчук също попадна в центъра на вниманието, след като напусна церемонията по награждаване на лента и пропусна традиционната обща снимка с представителките на Беларус и Израел – Алина Харнаско и Мейтал Сумкин. Това допълнително засили усещането за политизиране на спорта. Макар допускането на руски гимнастички до международни състезания да бе възприето като стъпка към нормализиране на спортните отношения, случилото се в София подчерта колко крехък е балансът между спорта и политиката.

#Таисия Онофрийчук # Татяна Сергеевна #София Илтерякова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ