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Русия закрива генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Русия закрива генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург
Снимка: БТА
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Русия закрива генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург и обяви неговия ръководител за персона нон грата. Румънският посланик в Москва е бил извикан в руското външно министерство за обявяване на решението. То е отговор на аналогична стъпка на Букурещ за руското генерално консулство в Констанца в края на май.

Тогава румънските власти обвиниха Русия за инцидент с дрон, паднал върху жилищна сграда в Галац, край границата с Украйна. Съобщено беше за двама пострадали. Румънската дипломация потвърди закриването на консулството в Санкт Петербург и отбеляза, че реакцията на руската страна е била предвидима.

Навремето руският президент Владимир Путин оспори руския произход на падналия дрон и изтъкна, че страната му „не заплашва европейските страни“.

#генерално консулство # Санкт Петербург #Русия #румъния

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