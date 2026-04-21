Рускиня, шведка и полякиня на пътя на българките на европейското по борба

Българките Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева ще се изправят съответно срещу рускинята Светлана Липатова, шведката Тиндра Сьоберг и полякинята Патриция Кубер в първите категории при жените на европейското първенство по борба в Тирана.

Бойнова ще се бори в квалификациите на 59 кг срещу Липатова, която има два медала от континентални турнири - сребро от Букурещ 2019 и бронз от Каспийск 2018.

Бръснарова, която замени контузената световна вицешампионка Юлияна Янева, ще започне на 68 кг срещу 26-годишната Сьоберг. Шведката не е преодолявала първия кръг от четири опита, но има четири титли в Гран при веригата за последните две години.



Съперничка на Георгиева на 76 кг при дамите ще бъде 21-годишната полякиня Патриция Кубер, която е държавна шампионка в последните две години.

БНТ 3 ще предава на живо финалните битки на европейското първенство по борба.