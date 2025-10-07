Руският "сенчест флот" се мести към Егейско море

Огромни танкери се срещат насред морето, далеч от брега, и си прехвърлят петрол тайно, за да заобиколят западните санкции срещу Русия. Това е т.нар. "сенчест флот", и явно сега е решил да си намери ново "укритие" – между гръцките острови Хиос, Самотраки и Лимнос.

Преди тези операции се правеха в Лаконския залив (южно от Пелопонес), но гръцкият флот започна там военни учения и буквално им обърка сметките.

Резултатът? "Сенчестите" танкери започнаха да се местят – първо към Икария, после чак до Малта, Сицилия и дори Мароко.

Сега обаче изглежда, че Егейско море отново е новият “хотспот” за тези операции.

Има само един малък проблем – районът е супер ветровит, с бури до 8-ма степен по скалата на Бофорт. Това означава, че всяка грешка може да доведе до огромен екологичен инцидент – буквално „Егейско море, но в петролна версия“.

Гръцките власти следят какво се случва, но щом корабите са в международни води – няма как да ги спрат.