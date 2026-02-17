БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рядко слънчево затъмнение днес: кой ще види „огнения пръстен“?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Деца
Запази
709 прне старото слънчево затъмнение документирано човечеството
Слушай новината

Днес ще се случи рядко астрономическо явление – пръстеновидно слънчево затъмнение. Звучи зрелищно, но истината е, че само много малко хора ще имат шанс да го видят в пълния му вид.

При този тип затъмнение Луната застава точно между Земята и Слънцето, но не го покрива напълно. Около тъмния ѝ силует остава ярък светлинен кръг – т.нар. „огнен пръстен“.

Проблемът? Пълната пръстеновидна фаза ще бъде видима само в тясна ивица над Антарктида. Зоната е труднодостъпна и се намира далеч от населени места. Сред малкото точки, които ще бъдат в обсега на пръстеновидната сянка, са френско-италианската изследователска станция „Конкордия“ и руската станция „Мирни“, където „огненият пръстен“ ще се вижда за около две минути – ако времето позволи.

За останалата част от света затъмнението ще бъде частично. То ще може да се наблюдава в Антарктида, части от Южна Америка, Югоизточна Африка и над няколко океана, но ефектът ще е слаб – в някои градове Луната ще покрие едва 1–2% от Слънцето.

Причината да няма пълно затъмнение е, че Луната ще бъде близо до апогея си – най-далечната точка от Земята. Така тя изглежда по-малка и не може да закрие напълно слънчевия диск.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
3
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
4
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
5
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
6
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: У нас

Ученици показаха защо училището им е най-хубаво – с фотоапарат в ръка
Ученици показаха защо училището им е най-хубаво – с фотоапарат в ръка
Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно
Чете се за: 00:42 мин.
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
Чете се за: 01:37 мин.
Новините 16.02.2026 г. Новините 16.02.2026 г.
Чете се за: 02:40 мин.
Предлагат нови правила за прием в ясли и градини в София Предлагат нови правила за прием в ясли и градини в София
Чете се за: 01:52 мин.
Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ