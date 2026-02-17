Рядко слънчево затъмнение днес: кой ще види „огнения пръстен“?

Днес ще се случи рядко астрономическо явление – пръстеновидно слънчево затъмнение. Звучи зрелищно, но истината е, че само много малко хора ще имат шанс да го видят в пълния му вид.

При този тип затъмнение Луната застава точно между Земята и Слънцето, но не го покрива напълно. Около тъмния ѝ силует остава ярък светлинен кръг – т.нар. „огнен пръстен“.

Проблемът? Пълната пръстеновидна фаза ще бъде видима само в тясна ивица над Антарктида. Зоната е труднодостъпна и се намира далеч от населени места. Сред малкото точки, които ще бъдат в обсега на пръстеновидната сянка, са френско-италианската изследователска станция „Конкордия“ и руската станция „Мирни“, където „огненият пръстен“ ще се вижда за около две минути – ако времето позволи.

За останалата част от света затъмнението ще бъде частично. То ще може да се наблюдава в Антарктида, части от Южна Америка, Югоизточна Африка и над няколко океана, но ефектът ще е слаб – в някои градове Луната ще покрие едва 1–2% от Слънцето.

Причината да няма пълно затъмнение е, че Луната ще бъде близо до апогея си – най-далечната точка от Земята. Така тя изглежда по-малка и не може да закрие напълно слънчевия диск.