С близо 50% от гласовете "Прогресивна България" води в област Добрич

„Прогресивна България е водеща политическа сила и в Добрич с окончателен резултат от 49,99 %, сочат данните от 100% обработени протоколи в Районната избирателна комисия.

ГЕРБ – СДС е втора политическа сила с 11,7 %, "Продължаваме промяната – Демократична България" се нарежда трета със 7,33 на сто от гласовете на избирателите, стигнали до урните. ДПС получава 7,16 %, Възраждане – 5,04 %, "БСП – Обединена левица" – 4,53 % и Величие с 4,2 на сто от вота.

Останалите партии и коалиции, които участваха в изборите за Народно събрание на 19 април остават под 4-процентната бариера.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 785 души от общо 170 575 гласоподаватели.

Изборният ден в област Добрич приключи с 39,98 % избирателна активност при 32,18 % на предходните парламентарни избори.