С фамозен гол на Мелвин Малар Франция победи Ирландия и си осигури участие на дамския Мондиал 2027

След труден старт на квалификационната кампания, Франция в крайна сметка си осигуридиректно участие на световното първенство в Бразилия.

"Сините" се нуждаеха от победа, за да си гарантират директно класиране за Мондиала през 2027 г. Мелвин Малар си свърши перфектно работата, отбелязвайки единствения гол в мача с Ирландия с eфектна задна ножица в 40-ата минута в Гренобъл.

Получавайки отклонена топка от центъра от Сакина Каршауи, футболистката на Манчестър Юнайтед вдигна топката с глава и с акробатично воле намери мрежата на сантиметри под гредата.

След това френският отбор имаше затруднения. Тиниба Самура от Пари Сен Жермен беше изгонена в 72-ата минута, но вратарката Констанс Пико удържа на натиска на гостите, защото евентуално равенство нямаше да осигури квота на "петлите" за Мондиала.

Междувременно Нидерландия победи комфортно Полша с 3:0 и в резултат на това Франция запази преднината си в Група А2 с две точки. Само първият отбор в групата се класира директно за шампионата на планетата. Така селекцията на Лоран Бонадей избегна потенциално трудните плейофи тази есен и следващата спирка за нея е Бразилия.