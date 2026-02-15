С гол в добавеното време десетима от Локомотив Пловдив стигнаха до точка срещу Черно море

Черно море пропусна да спечели трите точки при гостуването на Локомотив Пловдив от 21-ия кръг на Първа лига. Срещата на "Лаута" завърши наравно 1:1, а варненци имаха числено преимущество на терена от 24-ата минута на двубоя под тепетата.

Севи Идриз беше изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР. Георги Лазаров изведе гостите напред в резултата в 61-ата минута след асистенция на Асен Дончев, но в добавеното време новото попълнение на "смърфовете" Жоел Цварц донесе точката на Душан Косич и компания с дебютния си гол за пловдивчани.

Така локомотивци завършиха подобаващо седмицата, в която се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на България след 1:0 над градския съперник Ботев отново на "Лаута". Черно море на Илиан Илиев пък отново не спечели при човек повече на терена - подобна бе картината и в дербито на Варна срещу Спартак на "Тича".

В подреждането "моряците" са пети с 35 точки, пропускайки възможността да се изравнят с ЦСКА, който е четвърти с 37. Локомотив Пд е на шеста позиция с 33 пункта.

В следващите си мачове "черно-белите" приемат Спартак Варна, а Черно море е домакин на Ботев Враца в търсене на дебютен успех от втория дял.