С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Ел Ей Лейкърс над Минесота

Остин Рийвс реализира кош в последната секунда, за да донесе победата на Лос Анджелис Лейкърс при гостуването на Минесота Тимбъруулвс със 116:115 в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Рийвс завърши с 28 точки и 16 асистенции за Лейкърс, които стигнаха до успеха, въпреки че бяха без контузените си звезди ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич. Джейк ЛаРавия добави 27 точки, включително пет тройки. Джулиъс Рандъл отбеляза 33 точки, 5 борби и 6 асистенции за Минесота, а Джейдън МакДаниелс се включи с 30 точки.

Далас се наложи при домакинството си на Индиана със 107:105 след 20 точки на Брандън Уилямс, а Пейсърс допуснаха четвърта поредна загуба. Купър Флаг оформи „дабъл-дабъл“ с 15 точки и 10 борби, Дуайт Пауъл добави 18 точки, а Д'Анджело Ръсел вкара 14 за успеха на Маверикс. Антъни Дейвис напусна мача още през първата част заради контузия на левия крак. Паскал Сиакам бе най-резултатен за Индиана с 27 точки и 13 борби.

Мемфис записа успех при гостуването си на Финикс със 114:113. Джа Морант допринесе за победата с 28 точки, като отбеляза и решителен кош при оставащи 7.6 секунди, а Сънс удължиха серията си от поражения на четири. Джарън Джаксън-младши реализира 18 точки за Гризлис, а Девин Букър се отчете с 32 точки за домакините от Финикс.

Никола Йокич реализира 21 точки, 12 борби и 10 асистенции, за да запише четвърти „трипъл-дабъл“ в четвърти пореден мач от началото на сезона, а неговият Денвър победи гостуващия Ню Орлиънс със 122:88. Джамал Мъри отбеляза 11 от своите 17 точки в третата част, а Крисчън Браун също вкара 17 точки за Нъгетс. Пеликанс са един от трите отбора без победа в НБА.

Портланд спечели гостуването си на Юта със 136:134 след 27 точки на Джру Холидей, който вкара и четири ключови наказателни удара. Дени Авдия добави 19 точки, 9 борби и 5 асистенции за успеха, а Лаури Марканен реализира 32 точки за Джаз, които пропиляха ранна преднина от 13 точки в двубоя.

Хюстън победи Торонто със 139:121 като гост в друга среща от вечерта в лигата. Кевин Дюрант отбеляза 12 от своите 31 точки в четвъртата част за втория пореден успех на Рокетс. Джабари Смит-младши допринесе с 25 точки, докато Алперен Шенгюн добави 18. Скоти Барнс завърши с 31 точки за Раптърс.

В останалите мачове от снощи Бостън надигра Кливланд със 125:105 като домакин, като Джейлън Браун отбеляза 30 точки, а Детройт спечели домакинството си на Орландо със 135:116 след 30 точки и 10 асистенции на Кейд Кънингам. Бруклин загуби у дома от Атланта със 112:117, докато Чикаго надви Сакраменто със 126:113 като домакин.