Сабаленка започна защитата на титлата в Ухан с победа в три сета

Шампионката от миналата година Арина Сабаленка се класира за третия кръг на WTA 1000 турнира на твърди кортове в Ухан (Китай). Надпреварата е с награден фонд от 3,654 милиона долара. Представителката на Беларус победи с 4:6, 6:3, 6:1 Ребека Шрамкова.

Словачката, която заема 68-мо място в световната ранглиста, постигна два пробива в първия сет и поведе в резултата. Поставената под номер 1 в основната схема Сабаленка се върна в двубоя, печелейки подаването на Шрамкова в четвъртия гейм на втората част.

След това превъзходството на Арина Сабаленка беше сериозно и тя на три пъти направи пробив в третия сет, за да приключи двубоя след Час и 58 минути от втората си възможност.

В третия кръг лидерката в световната ранглиста ще играе срещу Людмила Самсонова. Поставената под номер 16 рускиня се наложи с 3:6, 6:3, 6:1 срещу София Кенин (САЩ).

Коко Гоф също продължава напред в Ухан. Американската тенисистка, номер 3 в основната схема, елиминира лесно японката Моюка Учиджима след 6:1, 6:0 за само 51 минути. Участващата с "уайлд кард" китайка Шуай Чжан е следващата противничка на Гоф в третия кръг.