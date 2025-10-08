БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Сабаленка започна защитата на титлата в Ухан с победа в три сета

Спорт
Надпреварата е с награден фонд от 3,654 милиона долара.

арина сабаленка продължава успешно защитата титлата open
Шампионката от миналата година Арина Сабаленка се класира за третия кръг на WTA 1000 турнира на твърди кортове в Ухан (Китай). Надпреварата е с награден фонд от 3,654 милиона долара. Представителката на Беларус победи с 4:6, 6:3, 6:1 Ребека Шрамкова.

Словачката, която заема 68-мо място в световната ранглиста, постигна два пробива в първия сет и поведе в резултата. Поставената под номер 1 в основната схема Сабаленка се върна в двубоя, печелейки подаването на Шрамкова в четвъртия гейм на втората част.

След това превъзходството на Арина Сабаленка беше сериозно и тя на три пъти направи пробив в третия сет, за да приключи двубоя след Час и 58 минути от втората си възможност.

В третия кръг лидерката в световната ранглиста ще играе срещу Людмила Самсонова. Поставената под номер 16 рускиня се наложи с 3:6, 6:3, 6:1 срещу София Кенин (САЩ).

Коко Гоф също продължава напред в Ухан. Американската тенисистка, номер 3 в основната схема, елиминира лесно японката Моюка Учиджима след 6:1, 6:0 за само 51 минути. Участващата с "уайлд кард" китайка Шуай Чжан е следващата противничка на Гоф в третия кръг.

#тенис турнир в Ухан 2025 #Арина Сабаленка

