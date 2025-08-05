Събориха незаконния хотел на Румен Гайтански на язовир Искър

Приключи събарянето на незаконния хотел на Румен Гайтански на язовир Искър. Това става ясно от публикация във фейсбук на кмета на София Васил Терзиев. Събарянето беше многократно възпрепятствано.

"Знам колко трудно беше да стигнем дотук. На всеки етап се изправяхме пред нови блокажи – от различни институции, които вместо да съдействат, търсеха начин да отлагат; от собственика, който използва всички възможни трикове, за да забави процедурата. Опитите да бъде спряно премахването бяха много, но устояхме", обясни кметът Терзиев.

