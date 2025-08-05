БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Събориха незаконния хотел на Румен Гайтански на язовир Искър

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Събарянето беше многократно възпрепятствано

събориха незаконния хотел румен гайтански язовир искър
Слушай новината

Приключи събарянето на незаконния хотел на Румен Гайтански на язовир Искър. Това става ясно от публикация във фейсбук на кмета на София Васил Терзиев. Събарянето беше многократно възпрепятствано.

"Знам колко трудно беше да стигнем дотук. На всеки етап се изправяхме пред нови блокажи – от различни институции, които вместо да съдействат, търсеха начин да отлагат; от собственика, който използва всички възможни трикове, за да забави процедурата. Опитите да бъде спряно премахването бяха много, но устояхме", обясни кметът Терзиев.

Пернишкият окръжен съд спря събарянето на незаконния хотел на Румен Гайтански

#събаряне постройка #Васил Терзиев #язовир Искър

Последвайте ни

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
3
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
5
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)
6
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
4
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Регионални

13-годишно момче с тротинетка блъсна дете в Карнобат
13-годишно момче с тротинетка блъсна дете в Карнобат
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
Чете се за: 03:15 мин.
Стрелба с въздушна пушка в Морската градина във Варна Стрелба с въздушна пушка в Морската градина във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
Пловдивският отряд за реакция при бедствия има нужда от нови членове Пловдивският отряд за реакция при бедствия има нужда от нови членове
Чете се за: 02:35 мин.
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ