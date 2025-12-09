БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът осъди Веско Вълчинов на доживотен затвор за убийството на Кристиян Пеев

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Присъдата включва и 500 000 лв. обезщетение за майката на жертвата

Съдът осъди Веско Вълчинов на доживотен затвор за убийството на Кристиян Пеев
Слушай новината

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев като му е нанесъл осем удара с чугунена метална гира.

Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша.

Съдът присъди и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Кристиян П. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.

#Кристиян Пеев #Веско Вълчинов #присъда

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
4
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
5
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: У нас

Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ
Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ
"ДПС - Ново начало" с мерки срещу нелегалния пазар на горива, в полза на допълнителни приходи в бюджета "ДПС - Ново начало" с мерки срещу нелегалния пазар на горива, в полза на допълнителни приходи в бюджета
Чете се за: 02:02 мин.
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна 19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв
Чете се за: 00:35 мин.
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

ЕК започна разследване на "Гугъл"
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна 19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Седми ден протести на гръцките фермери - ще има ли нови блокади по...
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
У дома: От Космоса се завърнаха един американец и двама руснаци
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ