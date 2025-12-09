Съдът осъди Веско Вълчинов на доживотен затвор за убийството на Кристиян Пеев

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев като му е нанесъл осем удара с чугунена метална гира.

Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша.

Съдът присъди и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Кристиян П. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.