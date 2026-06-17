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Съдът остави в ареста двама от групата на „Калашниците“

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Красимир А. и Росен И., обвинени в принуда и отправяне на заплахи.

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обоснован извод за съпричастността им към престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми.

Всички свидетели сочат, че двамата, заедно с други лица, са формирали група, занимаваща се със сводничество, лихварство и други престъпни дейности.

Съдът прие, че няма опасност обвиняемите да се укрият, но съществува реална опасност да извършат престъпление предвид механизма на деянията и свидетелските показания за формирането на групата, наричана „Калашниците“. Това ги характеризира като лица с висока степен на обществена опасност.

Единият от обвиняемите има предходна присъда за използване на неистинско свидетелство за управление на МПС, а другият – за шофиране без правоспособност.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред САС. В случай на жалба заседанието е насрочено за 23 юни от 10:00 часа.

#група " Калашниците" #САС #Софийски градски съд

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