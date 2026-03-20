Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил

Районният съд в Кюстендил остави в ареста 47-годишния мъж, нападнал лекар в Спешното отделение в града.

Той е обвиняем за три престъпления - нанасяне на лека телесна повреда за това, че е ударил няколко шамара на лекар-специализант в Отделението по травматология и ортопедия; заплаха за убийство на публично място, тъй като мъжът е заплашил специализанта пред входа на Спешното отделение; за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост - нападателят заплашил и медицинската сестра в отделението, че ще я набие.

Причината за агресивното поведение от страна на мъжа била, че не е доволен от извършена медицинска манипулация на приятелката си. Той има криминално досие - осъждан е за шофиране след употребата на алкохол.