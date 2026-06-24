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Съдът отхвърли искането на Красимира Божкова да бъде спряна заповедта за нейното отстраняване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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съдът отхвърли искането красимира божкова спряна заповедта нейното отстраняване
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Варненският Административен съд отхвърли искането на Красимира Божкова, началник на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна, която беше уволнена.

Божкова поиска от съда да спре предварителното изпълнение на заповедта за нейното временно отстраняване от длъжност, като съдиите посочват в мотивите си, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Това изключение е въведено от законодателя, за да се гарантира, че по време на дисциплинарното производство няма да има възможност за влияние върху служители или документи. Изключение се допуска при доказани значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, което в случая липсва.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от седем дни.

#Красимира Божкова #съдът отхвърли #искане

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