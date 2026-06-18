Съдът отмени гаранцията на доставчика Димитър Давидов, той поиска извинение от Ивайло Мирчев

Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на "Възраждане", които му осигуриха адвокатска защита.

На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на Наказателния кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди.

Димитър Давидов, доставчик: "Искам да изразя на първо място благодарност към българската правосъдна система и да искам извинение от г-н Мирчев във връзка със случилото се и моето неправомерно задържане под стража."