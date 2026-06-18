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Съдът отмени гаранцията на доставчика Димитър Давидов, той поиска извинение от Ивайло Мирчев

Николай Минков от Николай Минков
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Чете се за: 01:37 мин.
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Ивайло Мирчев
Снимка: БГНЕС
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Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на столична улица. Давидов пристигна в парламента по покана на "Възраждане", които му осигуриха адвокатска защита.

На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на Наказателния кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди.

Димитър Давидов, доставчик: "Искам да изразя на първо място благодарност към българската правосъдна система и да искам извинение от г-н Мирчев във връзка със случилото се и моето неправомерно задържане под стража."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен българаски работник. Извинението е най-малкото, което може да направи този човек. Аз вече мога да кажа като политик, че той трябва да си подаде оставката като председател на ПГ и да напусне българската политика."

#доставчик #спор за паркиране #Ивайло Мирчев  #агресивен шофьор

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