Съдът потвърди санкцията от 100 000 лв. за увреждане на жълтите павета

Софийският районен съд потвърди санкцията от 100 000 лв. на Столичната община срещу „Трейс Груп Холд“ за увреждането на жълтите керамични павета – недвижима културна ценност и един от символите на София, съобщиха от пресцентъра на Общината.

От съда съобщиха, че определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд - София град.

Казусът е свързан с изпълнението на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната градска част на столицата. След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 г. бяха установени увреждания по керамичната паважна настилка в участъци от бул. „Цар Освободител“, което предизвика широк обществен отзвук, припомнят от Общината.

Случаят с жълтите павета се превърна в най-разпознаваемия пример за т.нар. ремонт на ремонта, предизвикал сериозен обществен дебат за качеството на изпълнението и опазването на културното наследство в центъра на София, допълват от Общината.

В рамките на извършените проверки главният архитект на Столичната община установи, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си да осигури необходимия контрол, опазване и съхраняване на паважната настилка с грижата на добър стопанин. Поради това на 31 октомври 2022 г. е издадено наказателно постановление, с което на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева за нарушение на чл. 20 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, информират още от Общината.

Вчера в Направление „Градско планиране и развитие“ е получено съобщение от Софийския районен съд, с което Столичната община е уведомена, че съдът е потвърдил наказателното постановление, издадено от главния архитект.

Съдът е приел за законосъобразно наложеното административно наказание за това, че в качеството си на изпълнител по договора дружеството не е предприело необходимите действия по контрол, опазване и съхраняване на керамичните павета – недвижима културна ценност, вследствие на което е било допуснато увреждане на част от настилката, представляваща част от културно-историческото наследство на София.

Столична община последователно отстоява политиката си за опазване на културното наследство на София и ще продължи да използва всички предвидени в закона механизми за защита на обществения интерес и за търсене на отговорност при неговото увреждане, заявяват от Общината.

През октомври 2022 г. Столичната община наложи глоба от 100 000 лв. на „Трейс Груп Холд“ за допуснато увреждане на керамичните (жълти) павета при ремонта на Зона 4 от градския център. След подаден сигнал за умишлено счупване на цяло керамично паве от строителен работник беше съставен констативен акт от Столичната община.

В края на юли 2022 г. започна пренареждане на жълтите павета като част от ремонта на Зона 4 от центъра на София, който приключи в средата на септември същата година. Малко след това обаче се появиха проблеми, в някои участъци паветата се разместиха.