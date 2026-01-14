Съдийската комисия към БФС стартира нов курс за рефери

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обявява старта на нов курс за футболни съдии на национално ниво, който ще започне на 16 февруари 2026 година.

Обучението ще се провежда в четирите зони на страната:

София

Пловдив

Варна

Велико Търново

Лекциите ще бъдат организирани присъствено в офисите на зоналните съвети, като за кандидатите е осигурена и възможност за участие чрез онлайн лекции.

Целта на курса е да подготви ново поколение футболни съдии, които да бъдат включени активно в съдийската система на БФС. Участниците, които завършат успешно обучението, ще имат възможност да се включат още от пролетния полусезон в първенствата под егидата на Българския футболен съюз.

Контакти за допълнителна информация и записване:

Пламен Божидаров

Телефон: 0889 537 303

Електронна поща: plamen.bozhidarov@bfunion.bg