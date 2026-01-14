БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

Съдийската комисия към БФС стартира нов курс за рефери

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Обучението ще се провежда в четирите зони на страната.

Съдийската комисия към БФС стартира нов курс за рефери
Снимка: БТА
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обявява старта на нов курс за футболни съдии на национално ниво, който ще започне на 16 февруари 2026 година.

Обучението ще се провежда в четирите зони на страната:

София
Пловдив
Варна
Велико Търново

Лекциите ще бъдат организирани присъствено в офисите на зоналните съвети, като за кандидатите е осигурена и възможност за участие чрез онлайн лекции.

Целта на курса е да подготви ново поколение футболни съдии, които да бъдат включени активно в съдийската система на БФС. Участниците, които завършат успешно обучението, ще имат възможност да се включат още от пролетния полусезон в първенствата под егидата на Българския футболен съюз.

Контакти за допълнителна информация и записване:

Пламен Божидаров
Телефон: 0889 537 303
Електронна поща: plamen.bozhidarov@bfunion.bg

Контузия извади Никалс Фюлкруг от сметките на Милан
Контузия извади Никалс Фюлкруг от сметките на Милан
Депутатите почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание Депутатите почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание
Чете се за: 01:17 мин.
Нигериец е първото ново зимно попълнение в РБ Лайпциг Нигериец е първото ново зимно попълнение в РБ Лайпциг
Чете се за: 01:57 мин.
Гризман резервира билета на Атлетико в Топ 8 за Купата на Краля Гризман резервира билета на Атлетико в Топ 8 за Купата на Краля
Чете се за: 02:37 мин.
Торино подпечата мястото си в на четвъртфиналите за Купата на Италия Торино подпечата мястото си в на четвъртфиналите за Купата на Италия
Чете се за: 01:05 мин.
Манчестър Сити спечели гостуването си на Нюкасъл в първия полуфинал за Купата на Лигата Манчестър Сити спечели гостуването си на Нюкасъл в първия полуфинал за Купата на Лигата
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
